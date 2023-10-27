Konya'da otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Akif Çiftçi yönetimindeki otomobil, Hakan Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Kazada sürücülerden Akif Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği, diğer sürücü Hakan Çiftçi ile İsmail Yeni ve Yusuf Koç'un ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)