Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

DHA

Bugün saat 16.00 sıralarında, Konya'nın Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa Alp’in kontrolünü kaybettiği 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü Alp için ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Mustafa Alp, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Alp hayatını kaybetti.