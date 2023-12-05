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Konya'da pes dedirten olay! Hurdaya dönen aracını bırakıp kaçtı

Konya'da pes dedirten olay! Hurdaya dönen aracını bırakıp kaçtı Alkollü olduğu belirlenen ve park halindeki otomobile çarparak duran bir sürücü, aracını bırakıp kayıplara karıştı. Devriye gezen ekipleri görünce kaçan sürücü her yerde aranırken, araç ise hurdaya döndü.