Konya'da polis baskınında 53 çalıntı motosiklet ve bisiklet bulundu Şüphe üzerine yapılan baskında bir evin bahçesinde 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirilirken olaya ilişkin toplam 39 suç kaydı olan baba-oğul gözaltına alındı.

DHA Konya'nın Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün devriye görevi yaparken bir kamyonetin kasasında çok sayıda bisiklet olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, kamyoneti takibe aldı. Kamyonetin gittiği evin bahçesinde çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. Evin bahçesinde 53 çalıntı araç Operasyonda, evin bahçesinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde toplam 53 çalıntı motosiklet, bisiklet ve skuter ele geçirildi. Toplam 39 suç kaydı 15 suçtan kaydı olan ev sahibi İbrahim B. ve 24 suçtan kaydı bulunan oğlu Ahmet B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)