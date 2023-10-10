Konya'da 'Polis dahi giremez' denilen mahalleye uyuşturucu baskını: 6 tutuklu Bir fenomen tarafından çekilen videoda, mahallede yaşayan bir kişinin, 'Bu mahalleye polis dahi giremiyor' sözlerinin üzerine ekipler bölgeye narkotik operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Geçtiğimiz günlerde Konya'da çekilen bir video gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni M.Ö., 'Türkiye'nin tehlikeli ve girilemez mahalleleri' adı altında çektiği videoları yayınladı.

Bir video da Tatlıcak Mahallesi'nde aynı içerikle çekildi.

Ardından sosyal medya hesabından yayınlanınca olanlar oldu.

Fenomenin röportaj yaptığı bir kişinin, 'Bu mahalleye polis dahi giremiyor' dediği görüldü.

O sözler kısa sürede viral oldu.

Polis mahalleye baskın düzenledi

Çok geçmeden emniyet güçleri bölgede harekete geçti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ne yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı

3 özel harekat timi, 2 çevik kuvvet timi eşliğinde 180 polisin katılımıyla daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında, mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Drone ile havadan da takip edilen operasyonda, evlerde eğitimli 2 köpekle de arama yapıldı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin evlerinin yanı sıra mahalledeki, metruk binalar ve boş arazilerde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 190 uyuşturucu hap, 2 parça halinde 166 gram eroin, bir kök kenevir, 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bir adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

6 kişi tutuklandı

Operasyonda 6 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Polis her zaman giriyor"

Operasyonun ardından polis kamerasına konuşan aynı kişiler, "Öyle bir şey yok. Polis her zaman giriyor. Memnunuz. Yapanı alsınlar. Polis olmasa kim araya girecek." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)