Konya'da polise saldırıp tabancasını almak isteyen şahıs bacağından vuruldu Konya'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle çevreyi rahatsız eden şahıs, kendisini uyaran polis memuruna saldırıp tabancasını almak istedi. Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vuruldu.

DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen Kani Y. (24), bir otomobil servisinin bahçesindeki araçlara zarar vermeye çalışıp iş yeri çalışanlarını rahatsız etti.

İhbar üzerine Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Kani Y., olay yerine gelen ve kendisini uyaran polislere tepki gösterdi, ardından polis memurlarından Ramazan A.'nın silahını almaya çalıştı.

Bacağından vuruldu

Yaşanan arbede sırasında Ramazan A.'nın silahının ateş alması sonucu Kani Y. bacağından vuruldu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kani Y. ve arbede sırasında aldığı darbelerle yaralanan Ramazan A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan saldırgan Kani Y. ve polis memuru Ramazan A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)