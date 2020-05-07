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Konya’da polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yaptılar

Konya’da polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yaptılar

Koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda, 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı.