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    Konya’da polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yaptılar

    Koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda, 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 16:58
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    Konya’da polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yaptılar

    Konya'nın Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu.

    Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı.

    Polisten kaçmak için kırahathaneye tünel yapmışlar İZLE

    MÜHÜRLENDİ

    Biri iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3’er bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.

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