Konya'da Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgası

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olduğu öğrenilen iki grup Ramazan davulcusu arasında tartışma çıktı.

Bahşiş meselesi yüzünden başladığı öğrenilen kavgada, sopa, demir, bıçak ve taşlar da kullanıldı.

Kavganın kısa sürede büyümesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

YERE DÜŞEN DAYAK YEDİ

Kimisinin kaçıp kimisinin kovaladığı meydan savaşını andıran kavgada, zaman zaman yere düşenler oldu.

Yere düşenlerin de dayak yediği kavgada, elinde bıçak olan kişiler de dikkat çekti.

15 KİŞİ YARALANDI

Çevreden vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği kavga dakikalarca sürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada 15 kişinin yaralandığı belirtilirken, kavganın taraflarından bir grup Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, diğer grup ise Ömeranlı Mahallesindeki hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar tedavi altına alınırken, tedavilerinin ardından polis merkezine getirilecekleri belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.