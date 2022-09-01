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    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü: İlk cinayeti değil

    'Saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldüren zanlının 2004'te de cinayete karıştığı ortaya çıktı. Zanlının ilk ifadesinde, “Benimle uğraşmak nedir gördüler” dediği öğrenildi.
    • 01.09.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:55
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    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü: İlk cinayeti değil

    Konya’nın Karatay ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir (46), Erler Mahallesi Vahit Sokak'taki evinin önüne park ettiği tırından, saman balyası indirmeye başladı.

    Bu sırada kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan komşusu Nurettin Altunkaya (52), Erdemir’e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Sesleri duyup çıkanlara da sıktı

    Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfek ile Ayhan Erdemir, eşi Mahizer Erdemir (47) ve kardeşi Naif Erdemir ile tır şoförü Mahmut Bağış'a ateş açtı.

    Daha sonra Altunkaya, sesleri duyup dışarı çıkan Naif Erdemir'in eşi Firdevs Erdemir'i de vurdu.

    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü: İlk cinayeti değil #1

    Vurularak yakalandı

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polisin 'teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, ekiplere 40 el ateş etti.

    Karşılık veren polis, şüpheliyi vurarak yakaladı.

    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü VİDEO

    2 kişi hayatını kaybetti

    Ayhan Erdemir ile eşi, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Naif Erdemir, Firdevs Erdemir, Mahmut Bağış ve Nurettin Altunkaya, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Firdevs Erdemir ile Nurettin Altunkaya'nın tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi.

    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü: İlk cinayeti değil #2

    1 yıl önce de saman yüzünden kavga ettiler

    Olayın ardından polis, şüpheli Altunkaya'nın eşi ve çocuğunu tedbir amaçlı başka bir bölgeye götürdü.

    Altunkaya'nın eşinin polisteki ifadesinde; Erdemir Ailesi ile 1 yıl önce de 'saman tozu' nedeniyle kavga ettiklerini, bir önceki tartışmada kendilerinin darbedildiğini söyledikleri öğrenildi.

    “Benimle uğraşmak nedir, gördüler”

    ​Polisin gözetiminde tedavisi süren Nurettin Altunkaya'nın ilk ifadesinde, “Benimle uğraşmak nedir gördüler.” dediği öğrenildi.

    Bu arada Nurettin Altunkaya'nın, 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ortaya çıktı.

    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü: İlk cinayeti değil #3

    İlk cinayeti değil

    DHA’nın haberine göre 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası alan Altunkaya; 2014'te şartlı tahliye oldu, 2017'de ise Elazığ'dan Konya'ya gelip, yerleşti.

    Dün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü: İlk cinayeti değil #4


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