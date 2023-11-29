Konya'da soba gazı faciası: Karı koca can verdi Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca evlerinde ölü olarak bulundu.

İHA

Konya'nın Meram ilçesinde panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın giriş katında yaşayan 3 çocuk babası Hüseyin Acar (53) ile eşi Gülbahar Acar (58), gece sobayı yaktıktan sonra uyudu.

Sabah komşularının kendilerine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti

Polis ekiplerince dairenin kapısının açılması üzerine çift, hareketsiz halde bulundu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Hüseyin Acar ve eşi Gülbahar Acar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)