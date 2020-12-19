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    Konya'da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın

    Ruhsatı bulunmayan ve yasağa rağmen açık olan mekandaki denetimlerde, belgesiz çalışan 22 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye işlem yapıldı.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 14:28
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 15:01
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    Konya'da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

    Denetimler kapsamında dün saat 22.45 saatlerinde Selçuklu ilçesine bağlı Ayvazlar Sokak'ta bulunan eğlence mekanının açık olduğu belirlendi.

    RUHSATSIZ MEKANA BASKIN

    İş yerinde yapılan incelemede, eğlence mekanının ruhsatsız olduğu belirlendi. Eğlence mekanında gerekli izin belgeleri olmaması rağmen; tütün mamulleri kullanımına izin verildiği, canlı müzik yayını yapıldığı, açıktan alkol sunumu yapıldığı anlaşıldı.

    45 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

    İş yerinde çeşitli iş kollarında çalışan 22 şahsa izin belgeleri olmadığından işlem yapılırken, 23 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı.

    Konya da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın #1

    KAPISINA MÜHÜR VURULDU

    Eğlence mekanı Selçuklu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Sefa K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Konya da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın #2

    Konya da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın #3

    Konya da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın #4

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