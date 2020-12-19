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- Konya'da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın
Konya'da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın
- İHA
- 19.12.2020 - 14:28
- Güncelleme : 19.12.2020 - 15:01
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Denetimler kapsamında dün saat 22.45 saatlerinde Selçuklu ilçesine bağlı Ayvazlar Sokak'ta bulunan eğlence mekanının açık olduğu belirlendi.
RUHSATSIZ MEKANA BASKIN
İş yerinde yapılan incelemede, eğlence mekanının ruhsatsız olduğu belirlendi. Eğlence mekanında gerekli izin belgeleri olmaması rağmen; tütün mamulleri kullanımına izin verildiği, canlı müzik yayını yapıldığı, açıktan alkol sunumu yapıldığı anlaşıldı.
45 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM
İş yerinde çeşitli iş kollarında çalışan 22 şahsa izin belgeleri olmadığından işlem yapılırken, 23 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı.
KAPISINA MÜHÜR VURULDU
Eğlence mekanı Selçuklu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Sefa K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.