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Konya'da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın

Konya'da sokağa çıkma yasağında açık olan eğlence mekanına baskın

Ruhsatı bulunmayan ve yasağa rağmen açık olan mekandaki denetimlerde, belgesiz çalışan 22 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye işlem yapıldı.