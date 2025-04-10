Konya'da takip sistemi kapatılan yabancı tırdan gümrük kaçağı malzeme çıktı

İHA

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği istihbari çalışma neticesinde, Gürcistan plakalı bir tır şüpheli olarak takibe alındı.

GPS CİHAZININ DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Araç takip sisteminden gelen sinyal doğrultusunda, tırın dorsesine takılı GPS cihazının devre dışı bırakıldığı tespit edildi. Şüpheli araç, Konya sınırlarında durdurularak detaylı şekilde arandı. Yapılan kontrolde, tırın transit geçiş için gümrük kapısında takılan resmi mührünün kırıldığı ve bunun üzerine sahte evrak düzenlendiği ortaya çıktı.

15 MİLYON LİRALIK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Dorsede gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan çok sayıda ikinci el gümrük kaçağı otomotiv parçası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemeler ile birlikte tır ve dorsesine el konuldu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını bölge genelinde aralıksız sürdürüyor.