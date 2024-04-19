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Konya'da tartıştığı anneannesini öldürdü: Gözaltına alındı

Konya'da tartıştığı anneannesini öldürdü: Gözaltına alındı Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı torunu tarafından saldırıya uğrayan yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan adam, polis ekipleri tarafından yakalandı.