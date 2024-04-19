Konya'da tartıştığı anneannesini öldürdü: Gözaltına alındı

Konya’da vahşi saldırı can aldı...
Selçuklu ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına, 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi.
Anneannesinin yanında kalan Talha Ç. ile anneannesi arasında dün saat 12.00 sularında tartışma yaşandı.
Teyzesi ve anneannesine saldırdı
Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı.
Gözaltına alındı
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Tedavi altına alındı
Olayda torunu tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtalarılamadı
Burada tedavi altına alınan Sahure Dudu Bahçeci, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Talha Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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