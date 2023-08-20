Konya'da trafikte kavga! Ortalık savaş alanına döndü Trafikte çıkan yol verme tartışması, kısa süre içerisinde büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Araçlardan inen 7 kişinin birbirine tekme tokat saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Konya'nın Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kavga, izleyenleri hayrete düşürdü.

Seyir halinde olan iki minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Araçlarını cadde ortasında durdurup aşağıya inen sürücülerin tartışması ise kısa süre içerisinde kavga döndü.

7 kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Kavgaya araçlarda bulunan şahısların da müdahil olmasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir anda 7 kişinin karıştığı kavgada yere düşen bir şahsı tekme tokat darp edildi.

Minibüste oturan bir şahsın pencereden çıkarak diğer minibüse atlayıp kavgaya dahil olması ve başka bir şahsın da aracından aldığı katlanır sandalyeyle karşı tarafa saldırmak istemesi dikkat çekti.

Kavga anı anbean kaydedildi

Trafiğin yoğun olduğu caddede yaşanan kavga anı başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre kendi aralarında kavga eden tarafları daha sonra araya giren diğer sürücüler ve vatandaşlar ayırdı.