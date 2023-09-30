Konya'da traktör devrildi, arpalar yola saçıldı

İHA
Konya'nın Kulu ilçesinde kaza meydana geldi.
C.Ö.'nün kullandığı 42 GB 296 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Arpalar yola saçıldı
Kazada yan yatan römorkta yüklü arpa yola saçılırken, herhangi bir yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı.
Yol trafiğe kapatıldı
Devrilen traktör vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Yola saçılan arpanın başka bir römorka yüklenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)