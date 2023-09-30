Konya'da traktör devrildi, arpalar yola saçıldı Kulu ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada römorkta yüklü olan arpa yola saçıldı, yol trafiğe kapandı.

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde kaza meydana geldi.

C.Ö.'nün kullandığı 42 GB 296 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Arpalar yola saçıldı

Kazada yan yatan römorkta yüklü arpa yola saçılırken, herhangi bir yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı.

Yol trafiğe kapatıldı

Devrilen traktör vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yola saçılan arpanın başka bir römorka yüklenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)