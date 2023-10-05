Konya'da üniversitede profesöre silahlı saldırı Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi bir profesör, çıkan arbedede tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretim üyesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Konya'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Dün saat 17.40 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, odasında bulunduğu sırada yanına aralarında daha önceden husumet bulunan aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip A. ile üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı belirtilen kardeşi İzzet A. geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Uluç, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Profesör profesörü silahla vurdu

Prof. Dr. Galip A. ve kardeşi İzzet A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Prof. Dr. Tahir Uluç, ambulansla üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kısa sürede olaya karışan Prof. Dr. Galip A.'yı gözaltına aldı. Kaçan İzzet A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kavganın nedeni: İzin anlaşmazlığı

Öte yandan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Prof. Dr. Tahir Uluç ile şüphelilerden aynı bölümde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Galip A. arasındaki anlaşmazlığın, izin anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı.

İki profesörün daha önceden izin anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı ve bu olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirlendi.

Tarafların dün yine henüz bilinmeyen sebeple tartıştıkları da öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden turizmci İzzet A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Rektörlükten açıklama

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü de yaşanan olayla ilgili X(Twitter) hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, ''Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde 04 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında yaşanan üzücü olayda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında çıkan arbedede, öğretim üyesi T.U. yaralanmıştır. Yaşanan olayda yaralanan öğretim üyesi T.U., hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yaralanan öğretim üyesinin hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan bu olaydan dolayı üzüntü duyduğumuzu ve konuyu takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)