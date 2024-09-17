Konya'da üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü öldü Kontrolden çıkan otomobilin köprülü üst geçitten aşağı düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Merve Kübra Gümüşlü, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Dün saat 14.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesinde trajik bir kaza yaşandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesindeki Uluyayla üst geçidinde Merve Kübra Gümüşlü(26) yönetimindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp, üst geçitten aşağı düştü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

ZED Haber'den Zeki Dursun'un verdiği bilgiye göre; kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.