Konya'da uyuşturucu operasyon! 4,5 gram esrar ele geçirildi Polisin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda 4,5 gram esrar ele geçirilirken, 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahısların ortamın karanlık ve ıssız olması sebebiyle Tekke Kent Ormanı civarında uyuşturucu kullandığı yönünde ihbar aldı.

Denetimler arttı

Bunun ardından bölgeyi kontrol altında tutmak için devriye görevini Tekke Kent Ormanı civarında artırdı.

Ekipler devriye sırasında bir aracın park halinde ve farlarının sönük olması üzerine durumdan şüphelenerek aracı kontrol etti.

4,5 gram esrar yakalandı

Araçta bulunan N.B., Ç.U., İ.U. ve R.A. araçtan indirilerek üst aramaları yapılacağı sırada, aracın sürücü kapısı yanında kağıda sarılı vaziyette 4,5 gram esrar olduğunu tespit eden narkotik ekibi, uyuşturucu maddeye el koydu.

4 kişi gözaltına alındı

Ekipler araçta bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete getirdi. Şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)