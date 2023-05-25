Konya'da üzerine yıldırım düşen 1 kişi hayatını kaybetti Konya'nın Çukurca Yaylası'nda üzerlerine yıldırımı düşen Afgan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

İHA

Konya'nın Karapınar ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Çukurca Yaylası'nda tarlada çalışan Afganistan uyruklu 2 kişinin üzerine yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahıslardan birinin hayatını kaybettiği belirlendi, diğer kişi ise yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.