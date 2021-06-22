Annesi Hülya Yürür'ü yangında kaybeden 3 yaşındaki Okay'ın tedavisi 145 gündür devam ediyor. Minik Okay'ın iki eli bileklerinden kesilirken, göz kapaklarını tam olarak kullanamadığı belirtildi.

Konya'nın Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı.

28 Ocak günü çıkan yangında evde bulunan Okay Yürür ve zihinsel engelli dayısı Yusuf Yürür kurtarılırken, anne Hülya Yürür yanarak can verdi.

Yangından kurtarılan ancak kafatasında, kollarında, yüzünde yanık olan minik Okay tedaviye alındı.

"İKİ ELİ KESİLDİ"

Okay'ın, 145 gündür Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Göz kapaklarını tam olarak kullanamayan Okay'ın tedavi sürecinde iki eli de bileklerinden kesildi.

Konya'da yangında annesini kaybetti, iki eli bileklerinden kesildi VİDEO





"17 AMELİYAT GEÇİRDİ, GÖZ KAPAKLARI YANDI"

Okay'ın hayati tehlikesi olduğu için taburcu edilmediğini belirten anneannesi Saniye Erkip, "Okay'ım ne yazık ki iki elini de bileğinden kaybetti.

Göz kapakları da yandı. Kafatasında yanıklardan dolayı büyük hasar var. Şimdiye kadar hiç yoksa 17 ameliyat geçirdi." dedi.

"ALLAH KİMSEYİ EVSİZ BIRAKMASIN"

Kızı ve torunuyla aynı evde oturan anneanne Saniye Erkip, evinin kül olmasının ardından zihinsel engelli oğlu Yusuf Yürür ile birlikte evsiz kaldıklarını belirtti.

Erkip, ''Sürekli farklı kişilerin evinde kalıyoruz. Oğlum zihinsel engelli olduğu için artık kimse de misafirliğe kabul etmiyor.

Komşular, tanıdıklar destek oluyor. Başımızı koyacak bir oda olsa bize yeter bile. Allah, kimseyi evsiz bırakmasın.'' diye konuştu.



