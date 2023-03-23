Konya'da yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı çatışma yaşandı.

Hortu Mahallesi'nde meydana gelen çatışmada 3 kişi silahla yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.

2 kişi can verdi

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali D. ve Engin Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan durumu ağır olan Samet G. ise Konya'ya sevk edildi.

Yaralıların yakınları hastaneye akın etti

Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti.

Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.