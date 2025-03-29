Konya'da yaşlı kadının acı sonu

İHA
Konya'nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sabahi Sokak üzerine bulunan bir apartmanda Şerife Açıkgöz, 3. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri çevrede güvenlik önemi alındı.
Yapılan inceleme sonrası Şerife Açıkgöz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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