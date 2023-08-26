Konya'da yola fırlayan kamyonetin altında kalan çocuk kurtarılamadı

DHA
Konya'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.
Emirgazi ilçesinde evlerinin bahçesinde oynarken bir anda yola çıkan Mahmut Ensar Bayrakçı, caddede seyreden Mehmet B.'nin (74) kullandığı kamyonetin altında kaldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaralanan Bayrakçı, yakınları tarafından Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut Ensar Bayrakçı, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Sürücü serbest bırakıldı
Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.