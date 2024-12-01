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DHA

Bugün saat 14.00 sularında Konya-Adana karayolundaki Türkmen Kavşağı’nda meydana gelen kazada, 72 yaşındaki Seyfettin Avşin’in kullandığı 34 YK 0877 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Otobüs, Yusuf Öztekin (43) yönetimindeki 01 ANL 145 plakalı otomobil ile Hüseyin Çınar’ın (63) kullandığı 25 EZ 878 plakalı hafif ticari araca çarparak zincirleme bir kazaya yol açtı. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLDEKİ YOLCULARDAN BİRİ YARALANDI

Kaza sırasında Yusuf Öztekin’in yanında bulunan 31 yaşındaki Veysel Yusuf Öztekin yaralandı. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, Veysel Yusuf Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.