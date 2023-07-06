Konya’daki hastanede öldürülen doktor, ölümünün birinci yılında anıldı

DHA

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya (47), geçen yıl 7 Temmuz'da Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay’ın (39) düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü.

Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti.

Dr. Ekrem Karakaya için bugün görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi.

Törene Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk ile Karakaya’nın mesai arkadaşları katıldı.

Anılarıyla yaşatılan ve olduğu gibi korunan Ekrem Karakaya’nın odasına çiçek bırakan mesai arkadaşları ardından dua okudu.

Burada konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Menfur saldırının üzerinden 1 yıl geçti. Acımız hala yüreğimizde. Odasına el sürmek içimizden gelmiyor. Hatırasını yaşatmayı arzu ediyoruz. Eşyaları olduğu gibi burada muhafaza ediliyor. Acı olaylardan ders alma adına da bir vesile olsun, hatırlansın istiyoruz.” dedi.

Hastane önünde açıklama yapan Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk de, şunları söyledi:

Bu korkunç olay hekimlerin ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet sorununun en acı örneğidir. Tüm toplum için endişe kaynağı olmuştur. Dr. Ekrem Karakaya da diğer meslektaşlarımız gibi mesleğine olan özverisi ve sevgisiyle tanınan bir hekimdi. Hekimler ve sağlık çalışanları, insan hayatını kurtarma ve iyileştirme misyonunu yerine getirmek için ailelerini bile unutarak gece gündüz çalışmaktadır. Bu kabul edilemez acı olaydan ders alınmamış olmalı ki hala hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenlik tehdidi devam etmektedir. Bir an için hepimizi empati yapmaya ve düşünmeye davet ediyorum; her aileden hekim çıkabilir ve bu yaklaşık 25 yıl süren büyük emeklerle ortaya çıkmaktadır. Bizler bu halkın öz çocuklarıyız, hiç kimse evladına kıyılmasını kabul edemez, özellikle insan hayatını kurtarmaya adanmış hayatlara kıyma teşebbüsü sadece toplumsal cinnetle açıklanabilir.