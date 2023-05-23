Konya'daki kaza bir çifti hayattan kopardı Beyşehir ilçesinde minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden İsa ve Gülay çifti son yolculuklarına uğurlandı.

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında, minibüste bulunan 46 yaşındaki İsa Erdoğan ile eşi 45 yaşındaki Gülay Erdoğan ağır yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İsa ve Gülay Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüsü kullanan çiftin oğulları Emre Erdoğan da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi sebebiyle hava ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Mevlüt A. ile kamyonet sürücüsü Şaban K. de yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Çift son yolculuğuna uğurlandı

Kazada genç yaşta hayata veda eden karı kocanın cenazesi, doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ne götürüldü.

Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana kazılan kabirlerinde toprağa verildi.

Cenazeye Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belediye meclis üyeleri, çiftin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.