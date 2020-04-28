Köpeğin saldırdığı Afganistan uyruklu çocuk öldü

Kırşehir'de Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Sona Sarwan, evlerinin bahçesindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'nde müstakil evde oturan Afanistan uyruklu çiftin 4 yaşındaki kızları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Sarwan, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarwan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.