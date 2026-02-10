Küçükçekmece Adliyesi’nde hakime saldırı girişimi: Avukat gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde, ilgili mahkeme hakiminin de bulunduğu sırada yaşandı. Kimlik ve meslek bilgilerini açıklamadan dosyanın esasıyla ilgili konuşmak isteyen bir kişi ile hakim arasında tartışma çıktı. Şahsın daha sonra İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat P.S. olduğu belirlendi.

SÖZLÜ TARTIŞMA, SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Başsavcılık açıklamasında, mahkeme hakiminin yapılan konuşmaların hukuken uygun olmadığını ifade etmesi üzerine avukat P.S.’nin bağırarak tepki gösterdiği, tartışmanın büyümemesi için dışarı çıkmasının istenmesine rağmen agresif tavırlarını sürdürdüğü kaydedildi. P.S.’nin, yazı işleri müdürünün masasına sert şekilde yumruk vurduğu belirtildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTI KARARI

Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesine rağmen avukatın saldırgan davranışlarını sürdürdüğü, mahkeme hakimine fiziki saldırı girişiminde bulunduğu sırada çevredeki kişiler tarafından engellendiği aktarıldı. Yaşananlarla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak tutuldu. Hakimin şikayeti üzerine P.S. hakkında, “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, hakimlerin Anayasa’dan aldıkları yetkiyle, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri çerçevesinde görev yaptıkları vurgulanarak, bir hakime yönelik her türlü sözlü ya da fiziki saldırının demokratik hukuk devletine ve toplumsal huzura zarar verdiği ifade edildi. Avukatlık mesleğinin hukukun üstünlüğünü savunma sorumluluğu taşıdığı belirtilirken, şiddetin hiçbir koşulda meşrulaştırılamayacağına dikkat çekildi.