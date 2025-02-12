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İHA

İstanbul Küçükçekmece'de, 6 Şubat'ta bir giyim firmasını arayan hırsızlar, 750 bin lira değerinde 4 koli kadın kabanı sipariş etti.

"PARASINI VERECEĞİZ" DEYİP KAYBOLDULAR

Ürünleri teslim aldıktan sonra "Parasını birazdan vereceğiz" diyerek kaybolan şahıslar dolandırıcılık yaptı.

Firma, durumu fark ederek polise başvurdu.

Yapılan incelemede, güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.G., G.H., B.S., B.S. ve Ö.D. yakalandı. Ö.D., 15 yıl 14 ay hapis cezası ile arandığı için tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.