Küçükçekmece’de bir baba okey masasını dağıttı, herkesi dövdü Oğlunun okey oynamasına sinirlenen baba, okey masasındaki herkesi ıstaka ile dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Gözü dönen bir baba, akılalmaz bir saldırı gerçekleştirdi… Olay, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde patlat verdi. Istaka ile girişti Geçtiğimiz perşembe günü Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kafede iddiaya göre, oğlunun okey oynamasına sinirlenen baba, işletmenin yolunu tuttu. Masaya gelen adam, ıstakayı eline aldı. Öfkeli baba, önce oğlunu ardından masadaki arkadaşlarını ıstaka ile dövmeye başladı. Gören de tepki veremedi Masadaki gençler ise neye uğradığını şaşırdı. Kendilerini korumaya çalışan gençler, daha sonra kafeden kaçmayı başardı. Bu sırada diğer masalarda bulunanların oyunlarına devam etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan ilginç olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.