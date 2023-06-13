Küçükçekmece'de çatıya çıkan genci döverek indirdi Küçükçekmece'de polis ve itfaiyenin intihardan vazgeçiremediği şahıs, çatıya çıkan mahalleli döve döve ikna etti.

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesinde yaşanan olayda, madde bağımlısı olan bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıkarak atlamaya çalıştı.

Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler ikna edemedi

Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu. Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi.

Yumruk attı

Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darbetti. Vatandaş kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.