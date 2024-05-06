İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan düğün konvoyu görüntülerine yönelik inceleme başlattı.
Konvoy yapıp trafiği tehlikeye atan 9 kişi yakalandı
5 Mayıs'ta Küçükçekmece ilçesi D100 güney yanyol Fidanlık mevkiinde düğün konvoyu oluşturarak trafiği tehlikeye atan K.K., N.S.K., Y.H.K., B.S., A.U., T.K., A.S., H.K. ve O.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
4 ayrı ihlalde 24 bin 840 lira ceza yediler
Şahıslara karayollarında ani yavaşlamak, takip mesafesini korumamak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 24 bin 840 TL idari para cezası uygulandı.
Şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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