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    Küçükçekmece'de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu

    Sosyal medyada tanıştığı kişiyle sevgili olmak isteyen şahsa, genç kızın sevgilisi pitbulla saldırdı. Kulağı kopan genç çocuk taraflardan şikayetçi oldu.
    • 08.08.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:58
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    Küçükçekmece'de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu

    İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan S.D. ile H.B. sosyal medyada tanıştı.

    Bir süre sonra H.B., S.D.'ye duygusal yakınlık beslemeye başladı ve sevgili olmak istedi.

    Genç kız ise bu durumu sevgilisi F.Y.'ye anlattı.

    Bunun üzerine plan yapan sevgililer, yanlarına aldıkları T.C.Ö. ile birlikte genç çocukla görüşmeye gitti.

    Pitbull cinsi köpeği üzerine saldı

    Akşam saatlerinde parkta buluşan grup, bir süre sonra tartışmaya başladı. Genç çocuk, iki arkadaş tarafından darbedildi ve yanlarında getirdikleri pitbull cinsi köpeği H.B.'nin üzerine saldı.

    Saldırıda kulağı kapan genç çocuk, kanlar içinde hastaneye gitti.

    Küçükçekmece'de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu VİDEO

    Küçükçekmece de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu #1

    Gözaltına alındılar

    Hastane polisine durumu anlatan H.B.'nin ifadesi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Ekipler, şahısları tespit etmek amacıyla önceki görüşmelere ait güvenlik kameralarını incelerken S.D.'nin kolundaki dövmeyi fark etti.

    3 günlük çalışmanın ardından şahıs, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

    S.D.'nin ifadesinin ardından F.Y. ve T.C.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı.

    Küçükçekmece de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu #2

    Parası için görüşmeye başladı

    Soruşturmada, genç kız ile saldırıya neden olan F.Y.'nin sevgili olduğu, S.D.'nin saldırıya uğrayan H.B. ile parası için görüştüğü ortaya çıktı.

    H.B.'nin sevgili olmak istemesine F.Y.'nin sinirlendiği ve bunun üzerine de köpeğiyle H.B.'ye saldırdığı ortaya çıktı.

    F.Y. tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından T.C.Ö. serbest kalırken F.Y. ile S.D. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Küçükçekmece de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu #3

    Olaydan önceki görüşme kameralara yansıdı

    DHA'nın aktarımına göre; öte yandan olaydan önce görüşen S.D. ile H.B.'nin alışveriş yaparkenki görüntüleri ile olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Küçükçekmece de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu #4

    Küçükçekmece de görüştüğü kızın sevgilisi üzerine pitbull saldı: Kulağı koptu #5

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