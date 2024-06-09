Küçükçekmece'de kaçak silah operasyonu: 2 gözaltı İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'yasa dışı silah ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen H.G.’nin yasa dışı silah ticareti yapıldığı belirlenerek takibe alındı. Fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir adreste saklandığı ve aynı adreste üretiminin yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin balkon kısmını silah imalathanesi olarak kullanan H.G. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli silahlar ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda ise; 5 satışa hazır ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 8 yapıma hazır kurusıkı tabanca, 15 sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, 1 namlu açıcı masa matkabı, 1 mengene, çok sayıda 9 milimetre fişek, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, 1 matkap ve yiv set yapıcı uçlar, 1 spiral el aleti ve 1 milimetrik kumpas ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)