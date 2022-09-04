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    Küçükçekmece'de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı

    23 kişinin tutuklandığı ve 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Kavgaya dahil olan bir şüphelinin tehditler savurmasının üzerine ekipler operasyon düzenledi.
    • 04.09.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 12:35
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    Küçükçekmece'de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir kafede geçtiğimiz ay şiddetli bir kavga yaşanmıştı.

    Bölgedeki bir siteye ait kafe için site yönetimi tarafından zam yapılmak istendi.

    Bunun üzerine işletmeciler kira zammını kabul etmeyince taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşadı.

    23 şüpheli tutuklandı

    18 Ağustos'ta yaşanan tartışmada silah ve bıçaklar kullanıldı.

    13 kişinin yaralandığı olaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Ardından 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Küçükçekmece'de silahlı çatışmanın yeni detayları ortaya çıktı VİDEO

    Küçükçekmece de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı #1

    Sosyal medyadan tehditler yağdırdı

    Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

    Kavgaya karşışan 27 yaşındaki S.T.'nin sosyal medyadan tehditler yağdırdığı belirlendi.

    Bunun üzerine polis ekipleri tarafından şüpheliye operasyon düzenlendi.

    Şüpheliye yönelik 4 farklı adres ve bir araç denetlendi.

    Küçükçekmece'de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı VİDEO

    Küçükçekmece de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı #2

    Ele geçirilenler

    Aramalarda 4 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, 1575 adet 9.19 milimetre fişek, 1747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirildi.

    Küçükçekmece de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı #3

    Tutuklandı

    DHA'nın aktarımına göre; tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen S.T. ile yanındaki E.T.(41) gözaltına alındı.

    Hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan yakalama kararı olduğu da tespit edilen Şüpheli S.T. tutuklandı.

    Küçükçekmece de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı #4


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