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Küçükçekmece'de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı

Küçükçekmece'de kafe kavgasındaki şüphelinin evinden cephanelik çıktı

23 kişinin tutuklandığı ve 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Kavgaya dahil olan bir şüphelinin tehditler savurmasının üzerine ekipler operasyon düzenledi.