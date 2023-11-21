Küçükçekmece'de kavga: Camdan atlayan bir kişi öldü İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın 3. katında iki grup arasında çıkan kavga sırasında camdan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

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İHA

Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3 katında bulunan dairede, iki yabancı uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 kişi kavga sırasında camdan atladı

Tartışma sırasında 2 kişi camdan atladı. Camdan atlayan bir kişi yere düşerken diğeri de 2. katta bulunan klimanın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri düşen şahısların ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Düşen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

Yere düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, klimanın üzerine düşen diğer şahıs ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan evde bulunan diğer kişilerin kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)