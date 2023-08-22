Küçükçekmece'de korkutan olay: İstinat duvarı çöktü, 2 bina hızla boşaltıldı Küçükçekmece ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı esnasında, yan binanın istinat duvarı ile bahçedeki mutfağı çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde büyük bir gürültü duyuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı.

Bölgedeki inşaatın temel kazma sırasında yan binanın istinat duvarı zarar gördü.

Ardından bahçede bulunan mutfak da çöktü.

Bina tahliye edildi

Gürültüyü duyan vatandaşlar, iki tane binayı tahliye ederek sokağa çıktı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta güvenlik önlemi alarak, iki binayı tahliye etti.

"7 şiddetinde deprem olmuş gibi sallanmış"

İnşaat çalışmaları hakkında ihmal olduğunu iddia eden bina sakini Zeynep Doğmuş, “Ben işteydim, çocuğum aradı, anne deprem oldu dedi. Hemen geldim, komşularımız hepsi dışarıdaydı. 7 şiddetinde deprem olmuş gibi sallanmış. Binamız toprağın üstünde duruyor. Bu gece olmasa da yarın gece yıkılacak gibi duruyor, mağduriyetimizi müteahhit denen şahıs gidersin. İstinat duvarı ve komşunun mutfağı çöktü.” dedi.

İnceleme başlatıldı

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri ise gerekli önlemleri almadığı söylenen inşaat firmasıyla ilgili incelemelere başladı.