Küçükçekmece’de linçten kurtulan hırsızın sokak röportajı ortaya çıktı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atakent’te bulunan bir inşaatın şantiyesinde sık sık telefon, cüzdan, para ve pasaport hırsızlığı yaşanmaya başladı.
Konteynerde kalan işçiler, geçtiğimiz çarşamba günü saat 00.50 sıralarında hırsızı tespit etti.
150 işçi saldırdı
Abdülkadir K. isimli hırsızı suçüstü yakalayan yaklaşık 150 işçi, şahsı darbetti.
Olay yerine gelen polis, işçileri yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kalabalık grup, hırsızı dövmeye devam etti.
Polis kurtardı
Bunun üzerine Abdülkadir K., ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokuldu ve o şekilde güvenliği sağlanmış oldu.
Ekiplerin güç bela öfkeli kalabalığı dağıtırken; Abdülkadir K., şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı.
Serbest kaldı
Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"Asgari ücret kazananlar ölsün"
Öte yandan, Abdülkadir K.’nin geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıttığı, “Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 25 bin TL alıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var” dediği görüntüler ortaya çıktı.
Büyük tepki aldı
Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahsın büyük tepki aldığı belirlendi.
Bu arada şahsın yabancı uyruklu olmadığı tespit edildi.