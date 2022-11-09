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    Küçükçekmece’de, liseli kızların kavgası kamerada

    Bilinmeyen bir nedenle başlayan liseli kız öğrencilerin kavgasına, güçlükle son verildi. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
    • 09.11.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 10:49
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    Küçükçekmece’de, liseli kızların kavgası kamerada

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde, bir grup liseli kız öğrenci arasında okul çıkışında kavga yaşandı.

    Bilinmeyen bir nedenle bir kız öğrencinin başka bir öğrenciye saldırması ile başlayan kavgada ortalık bir anda karıştı.

    Çevredeki vatandaşlar, araya girse de kavgayı ayırmada başarısız oldu.

    İHA’nın haberine göre; saç saça baş başa kavga eden kızları ayırmaya çalışan öğrenciler de başarılı olamadı.

    Müdür geldi, kavga bitti

    Okul müdürünün bölgeye gelmesi ile olay sona erdi.

    Kavga anları, bir velinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Küçükçekmece’de, liseli kızların kavgası kamerada VİDEO

    Küçükçekmece’de, liseli kızların kavgası kamerada #1


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