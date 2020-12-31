Kaldırım taşına kafasını vuran kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 CZA 941 plakalı otomobil sürücüsü, sokağa girmek için sinyal verip manevra yaptı.

Bu sırada arkadan gelen motosikletli sürücü, otomobilin soluna geçmek istedi.

Önce manevra yapan otomobile çarpan motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı.

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Küçükçekmece'de motosikletli önce otomobile sonra kadına çarptı VİDEO

KAFASINI KALDIRIMA ÇARPTI

Kaza sonrası yere düşen kadın, kafasını kaldırıma vurup yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı kadını, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsünün parmağının kırıldığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil de çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

“DÖNERKEN MOTOSİKLET GELDİ”

Kazanın görgü tanıklarından Muharrem Bulut, "Otomobil caddeden geliyordu, sinyalini yakmış bir şekilde sola dönecekti. Dönerken solundan hızla bir motosiklet geldi. Motosiklet otomobile yandan vurdu, daha sonra kadına çarptı. Kafasını yere çarptı ama bir şeyi yoktu." dedi.