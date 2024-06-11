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Küçükçekmece'de otomobilin önünü kesip bıçakla saldırdı

Küçükçekmece'de otomobilin önünü kesip bıçakla saldırdı Bir kişi, önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla otomobile de zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.