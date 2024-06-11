Küçükçekmece'de otomobilin önünü kesip bıçakla saldırdı

DHA
Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda meydana gelen olayda, 34 CRS 190 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti.
Bıçakla saldırdı
Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan, önce cebinden bıçak çıkardı. Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı.
Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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