Otoyolda patenli 3 gencin otomobile tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin ölüme davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Son günlerde gençlerin eğlence anlayışları trafiği tehlikeye sokuyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul, Küçükçekmece.

Araca tutundular

Patenli 3 genç, tercihlerini trafiğin akıcı olduğu bir bölgeden yana kullandı.

Burada önlerinde giden bir otomobile yanaşan gençler, daha sonra araçtan tutunarak yolculuk yapmaya başladı.

Küçükçekmece’de patenli gençler trafiği tehlikeye attı ViDEO

Ölüme davetiye çıkardılar

Kendilerini ve çevredeki sürücülerin canlarını tehlikeye atan gençlerin o anlar, görenleri endişelendirdi.

DHA'nın aktarımına göre; zaman zaman da ellerini havaya kaldırarak ölüme davetiye çıkaran patenli gençler, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.









