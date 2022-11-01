Liseli iki kız öğrenci, sevgili meselesi nedeniyle kavga etmeye başladı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de kız kavgası çıktı.

İstasyon Mahallesi'nde yaşanan olayda, lise öğrencisi iki kız, sevgili meselesi yüzünden okulda tartışmaya başladı.

Okulda giderek alevlenen tartışma sokakta da devam etti.

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Kızlar, bir süre sonra bir birlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

Saç saça başa başa kavga eden kızları, arkadaşları ve sokaktan geçen başka bir kadın ayırmaya çalıştı.

Kızların kavgası bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İşte o anlar...

Küçükçekmece'de saç saça kız kavgası VİDEO