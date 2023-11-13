Küçükçekmece'de sağanak sonucu yol çöktü

İHA

İstanbul bugün sağanak yağışa teslim oldu.

Yağışın etkili olmasıyla birlikte Küçükçekmece'deki Kanarya Mahallesi'nde asfalt yol ve kaldırım, bir evin bahçesine doğru yaklaşık 4 metre çöktü.

Doğalgaz kesildi

Olay esnasında bölgede vatandaşların olmaması ise faciayı önledi.

Olayın ardından bölgeye gelen ekipler tarafından çökmenin meydana geldiği yerde doğalgaz kesildi.

Öte yandan bölgeye gelen ekipler güvenlik şeridi oluşturdu.

"Su hala içeri doğru girmeye devam ediyor"

Olayın gerçekleştiği anda büyük bir ses duyduklarını ifade eden Ahmet Vatansever, şu cümleleri kullandı;

Daha önce de ufak bir çökme vardı ama kaldırımda bir şey yoktu. Şu anda yağmur dolayısıyla kaldırım da çöktü. Su hala içeri doğru girmeye devam ediyor. Durum çok acil. Burası ana yol. Minibüs yolu. Devamlı bir trafik sirkülasyonu var. Olay gerçekleştiğinde gümbür diye bir ses geldi. Baktık yol çöktü. Şu anda da su giriyor içeri.