Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, orta şeritten sol şeride geçmek istedi. Motosiklet, şerit değiştirdiği anda arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Basın Ekspres yolunda, 12 Eylül saat 22.30 sıralarında şerit değiştiren bir motosiklete, aynı yönde arkadan gelen otomobil çarptı.

Motosiklet çarpmanın etkisi ile savrularak devrilirken, sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Yaralı sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza anları, seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, orta şeritten sol şeride geçmekte olan motosiklete arkadan gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Başka bir sürücü tarafından çekilen görüntüde, motosiklet sürücüsüne yardın için yoldan geçenlerin durduğu görüldü.

Küçükçekmece’de, şerit değiştiren motosiklete otomobil çarptı VİDEO



HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak en yakın hastaneye kaldırdı.