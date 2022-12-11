Küçükçekmece’de silahla şakalaşma kanlı bitti

İki arkadaş şakalaştığı sırada silah ateş aldı. Kafasına kurşun isabet eden şahıs hayatını kaybederken, arkadaşı kaçtı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi’ndeki arkadaşı Ş.E.A’nın evine gelen Ahmet M., evde bulunan silahla şakalaşmaya başladı.

O sırada patlayan silahtan çıkan mermi, Ahmet M.’nin kafasına isabet etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşı öldü, kendisi kaçtı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet M. hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Ahmet M. hayatını kaybederken, Ş.E.A. ise kaçtı.

Polis, 9 Aralık günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından kaçan katil zanlısının peşinde…

“Yandaki komşu sesi duyunca, polisi ara”

İHA’ya konuşan Ş.E.A'nın komşusu Dilaver Dede, “Görüp duyduğumuz kadarıyla anlatıyorum. Balkona çıkıp otururken, olay yeri inceleme ekiplerini gördüm. Eşim karşıdaki komşuyu arayıp öğrendi. 2-3 arkadaş silahla oynayıp şakalaşırken silah patlamış. Yandaki komşu sesi duyunca, polisi aramış. Komşunun kızı ve eşi aşağıda kaldırımda oturuyordu. Daha sonra babaları ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptı.” dedi.