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    Küçükçekmece’de, silahlı kavga ortalığı karıştırdı

    İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, silahlar art arda patladı. Kavgada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • 18.08.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 16:54
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    Küçükçekmece’de, silahlı kavga ortalığı karıştırdı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı’da, bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga ortalığı karıştırdı.

    Kavgada silahlar patladı. Cadde bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    7 kişi yaralandı

    DHA’nın haberine göre, ilk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralandı.

    Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Küçükçekmece’de, silahlı kavga ortalığı karıştırdı VİDEO

    Küçükçekmece’de, silahlı kavga ortalığı karıştırdı #1

    Küçükçekmece’de, silahlı kavga ortalığı karıştırdı #2


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