Bir inşaat firmasının temel çalışmaları yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Oluşan yarıklar, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, bir inşaat firmasının temel çalışması sırasında yol çöktü.

Yolda ve kaldırımda derin yarıklar oluştu. Ayrıca inşaatın içinde de istinat duvarlarında kısmi çökmeler meydana geldi. Yolun çöken kısmına ve kaldırıma duba ile şeritler çekildi.

İHA’nın haberine göre; vatandaşların, çökme tehlikesi bulunmasına rağmen yoldan ve kaldırımdan geçmeye devam ettiği görüldü.

“Yol çok tehlikeli, her an kayıp gidecek gibi duruyor”

Yol ve kaldırımda oluşan yarık ve çökmeler ise drone ile havadan görüntülendi. Yolun tehlikeli olduğunu söyleyen Şuayip Yanmaz, “Yol çok tehlikeli, her an kayıp gidecek gibi duruyor. İki üç karış yarılmış. Her an göçebilir hiç bir tedbir alınmamış. İstanbul’da bakım da yok. Yol alttan gitmiş zaten buradan kimse geçmese de diğer tarafı da göçebilir. Allah kolaylık versin burada yaşayanlara.” dedi.

Küçükçekmece’de temel kazısı sırasında yol çöktü VİDEO



“Binaların tamamı risk altında”

Evlerinde risk altında olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Yaklaşık iki aydır burada inşaat devam ediyor. Burası daha önce bir tır garajıydı. Bir inşaat şirketi buranın komplesini aldı. Bir iki haftadır burada bir çöküntü meydana geldi. Kaldırımlardan başladı bu çöküntü sonra yolun çöktüğünü görüyoruz. Binaların tamamı risk altında. Şantiyeden dolayı burada bir göçük var ve binaların tamamı risk altında. Sürekli araç trafiği var." diye konuştu.