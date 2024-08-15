Küçükçekmece'de trafiği durduran düğün konvoyundaki 5 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de düğün konvoyu sırasında trafiği aksatan görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi

İstanbnul'un Küçükçekmece ilçesinde, en yoğun otoyollardan biri olan E-5'te trafiği durduran bir düğün konvoyu, metrelerce uzanan araç kuyruğuna aldırış etmeden halay çekerek adeta trafik terörüne imza attı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafiği aksatan görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

GEREĞİ YAPILDI-27

Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi.



Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır.

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