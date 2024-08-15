İstanbnul'un Küçükçekmece ilçesinde, en yoğun otoyollardan biri olan E-5'te trafiği durduran bir düğün konvoyu, metrelerce uzanan araç kuyruğuna aldırış etmeden halay çekerek adeta trafik terörüne imza attı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafiği aksatan görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
GEREĞİ YAPILDI-27
Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi.
Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır.
8 AYRI KABAHATTEN İŞLEM YAPILDI
Şahıslara;
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak,
Saygısızca Araç Kullanmak,
Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek,
Konvoy yapmak,
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak,
Görüşü engelleyecek film/cam takmak,
Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesilmiştir.
Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan ADLİ İŞLEM yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir.
Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız.
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