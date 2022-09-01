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    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı

    Yarım saat süren yağış nedeniyle pazar esnafı zor anlar yaşadı. Bazı brandalar çöktü, esnaf pazar tezgahlarının üzerine çıkıp yağışın geçmesini bekledi.
    • 01.09.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:57
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    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Kanarya Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nda yollar göle döndü.

    Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeni ile pazar yerini su bastı. Pazarcılar, satış yapmak için yağmurun dinmesini bekledi.

    DHA’nın haberine göre; şiddetli yağışın etkisiyle bazı noktalarda pazar brandaları çökerken, pazarcıların yağıştan korunmak için pazar tezgahının üstüne çıkarak beklediği görüldü. Esnafın yağmurda ıslanan malları bir süre sonra kuruduktan sonra satışa geçildi.

    “Yağış kısa sürdü ama etkili oldu”

    Pazarcı Abdullah Çelik, “Biz normalde dün yağmur bekliyorduk. Bugün öyle bir yağmur yağdı ki inanılmazdı. Çadırlarımız ikiye bölündü, meyvelerimiz yere döküldü, her şey bir anda oldu. Yağış kısa sürdü ama etkili oldu.

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı VİDEO

    “Malımızı zor koruduk”

    Zararımız yok, mallar ıslandı ama kurudu. Yukarıdan şelale gibi su akıyordu.” diye konuştu.

    Pazarcı Ali Akan ise, “Gök gürültülü bir yağıştı. Malımızı zor koruduk. Neyse ki bir şey olmadı. Tezgahı açamadık sadece. Su birikti ama aktı gitti sonra.” dedi.

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı #1

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı #2

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı #3

    Küçükçekmece’de, yağmur yağınca pazarı su bastı #4


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